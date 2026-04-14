Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году
Многие промышленные отрасли просели и сократили непрофильные расходы на своих работников, заявил НСН вице-президент АТОР Алексан Мкртчян.
Снижение бронирований произошло в «бесплатных» санаторно-курортных объектах, где размещение сотрудникам оплачивали предприятия, а в коммерческих санаториях спрос вырос на 2-3%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Бронирования в санаторно-курортных объектах сильнее всего просели на фоне общего снижения спроса на рынке внутреннего туризма, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные агрегаторов. В первом квартале снижение составило 15%. В частности, снизился спрос на размещение в санаториях Кавказских Минеральных Вод. По данным издания, рост стоимости размещения в этом сегменте составил 10% за год.
«Падает спрос на «бесплатные» санатории – людям их оплачивали предприятия. Связано это с тем, что многие отрасли промышленности сейчас проседают и сокращают непрофильные расходы. Оздоровление сотрудников - это непрофильные расходы. Что касается коммерческого спроса, то никакого падения там мы не отмечаем. Есть даже рост в пределах 2-3% за счет тех граждан, кто привык, что предприятие годами оплачивало их оздоровление в санаториях. Вдруг они поняли, что в этом году организация не будет за них платить, и они едут за свои деньги», - пояснил Мкртчян.
На глубину бронирований новая тенденция не повлияла – с санаторно-курортным отдыхом она всегда примерно одинаковая, отметил эксперт.
«Глубина бронирования сокращается на простой отдых, но не на лечение. Ведь лечение – это такая вещь, что хочет человек или не хочет, он должен раз в год ехать в санаторий по рекомендации врачей. На своем здоровье экономить никто не будет. Если человек каждый год в октябре ездит в санаторий в Саки, Евпаторию или Ессентуки, то он и будет в этот санаторий раз в год в октябре ездить», - отметил вице-президент Альянса турагентств.
Дешевле оздоровительный отдых в этом году точно не станет, очень небольшое снижение цен возможно только в случае недостаточной наполненности санатория, добавил Мкртчян.
«За 35 лет работы в отрасли я не помню, чтобы в России что-то дешевело, если только не случается что-то чрезвычайное, как мазутная катастрофа в Анапе. Все санатории перешли в динамическую систему ценообразования. У санатория нет твердых цен, как раньше: в апреле номер с лечением стоит 6 тысяч рублей, в мае 10 тысяч рублей, а в июле 13-15 тысяч рублей. Сейчас выставляют цены в зависимости от заполняемости: если санаторий хорошо заполнен, цены не опускаются, а если плохо, то цены незначительно снижаются. Когда санаторий видит, что у него осталось 10-15% номеров, он просто сильно завышает стоимость и в наличии всегда есть номера. Даже в дефицитных санаториях "Заря" или "Крепость"», - заключил он.
Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с НСН рассказал о двух проблемах отдыха в России.
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году