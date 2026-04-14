На глубину бронирований новая тенденция не повлияла – с санаторно-курортным отдыхом она всегда примерно одинаковая, отметил эксперт.

«Глубина бронирования сокращается на простой отдых, но не на лечение. Ведь лечение – это такая вещь, что хочет человек или не хочет, он должен раз в год ехать в санаторий по рекомендации врачей. На своем здоровье экономить никто не будет. Если человек каждый год в октябре ездит в санаторий в Саки, Евпаторию или Ессентуки, то он и будет в этот санаторий раз в год в октябре ездить», - отметил вице-президент Альянса турагентств.

Дешевле оздоровительный отдых в этом году точно не станет, очень небольшое снижение цен возможно только в случае недостаточной наполненности санатория, добавил Мкртчян.

«За 35 лет работы в отрасли я не помню, чтобы в России что-то дешевело, если только не случается что-то чрезвычайное, как мазутная катастрофа в Анапе. Все санатории перешли в динамическую систему ценообразования. У санатория нет твердых цен, как раньше: в апреле номер с лечением стоит 6 тысяч рублей, в мае 10 тысяч рублей, а в июле 13-15 тысяч рублей. Сейчас выставляют цены в зависимости от заполняемости: если санаторий хорошо заполнен, цены не опускаются, а если плохо, то цены незначительно снижаются. Когда санаторий видит, что у него осталось 10-15% номеров, он просто сильно завышает стоимость и в наличии всегда есть номера. Даже в дефицитных санаториях "Заря" или "Крепость"», - заключил он.

