В Луганске прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел на территории Луганска, передает РИА Новости.

По данным местного телеканала «Юнион», взорвался газопровод «Дружба». На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее в пятницу сообщалось о взрыве в центре Донецка. По данным очевидцев, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. Информации о жертвах и пострадавших нет.



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Фото: ГТРК ЛНР/YouTube.com
ТЕГИ:ВзрывЛуганск
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