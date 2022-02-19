В Луганске прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел на территории Луганска, передает РИА Новости.

По данным местного телеканала «Юнион», взорвался газопровод «Дружба». На месте происшествия работают сотрудники МЧС.



Ранее в пятницу сообщалось о взрыве в центре Донецка. По данным очевидцев, взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР. Информации о жертвах и пострадавших нет.





