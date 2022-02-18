Глава ДНР: Ситуация в Донбассе идет к войне

По словам Пушилина, полномасштабное наступление может произойти в любой момент. Он назвал обстановку в регионе крайне критической.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.



