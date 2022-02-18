Глава ДНР: Ситуация в Донбассе идет к войне

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне, передает РИА Новости.

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По словам Пушилина, полномасштабное наступление может произойти в любой момент. Он назвал обстановку в регионе крайне критической.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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