НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
Российские силовики в 2026 году предотвратили на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Отмечается, что противник активизирует работу закрытых групп в мессенджерах и социальных сетях, связанных с террористическим движением, продвигая идеи массовых убийств и провоцируя подростков совершать нападения, пишет RT.
«В этом году предотвращено 37 таких преступлений. Многие из тех, кто их совершили, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания», - указали в НАК.
Ранее глава комитета Александр Бортников рассказал, что в 2025 году в РФ заблокировали более 170 тысяч фото- и видеоматериалов террористического содержания.
