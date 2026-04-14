«Это связано с серьезным увеличением расходной части, зарплаты в ресторанном бизнесе очень серьезно повышаются. Острый кадровый голод дает свои результаты. В результате на одном месте, где должен работать один квалифицированный сотрудник, работают два похуже. Профессия стала не такой престижной, что очень сильно влияет на фонд оплаты труда. Конечно, растут цены на мясо, постоянно… Доллар растет, цена на мясо растет, доллар падает, цена на мясо – растет… У каждой сетки свои методики компенсации. Будут использоваться более простые продукты и повышаться цены», - отметил он.

Он также объяснил, что количество посетителей падает, даже если кажется, что в перечисленных ресторанах быстрого питания всегда очереди.

«Плюс количество гостей падает неизбежно, с этим сделать ничего нельзя. Рынок готовой еды магазинов забирает свою часть. В рестораны быстрого питания все ходят в определенное время – после работы, во время ланча, но заведение работает весь день. В понедельник утром или во вторник вечером там не так много посетителей. Многие заказывают готовую еду, просто поесть уже никто не приходит. Да, в пятницу вечером приходят посидеть, но ресторан работает не только по пятницам», - добавил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что на общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи.

