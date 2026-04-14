Число пострадавших из-за острой кишечной инфекции в Муроме увеличилось до 679
Почти 700 человек пострадали в Муроме из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом заявила пресс-служба правительства Владимирской области.
По данным властей, всего пострадали 679 человек. Амбулаторную помощь оказали 558 гражданам, в том числе 258 детям, пишет RT. В стационарах находятся 67 человек, включая 26 детей.
«Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Всего исследовано порядка 230 проб воды на всех этапах водоподготовки», - рассказали в правительстве.
Ранее в Муроме, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, выявили норовирус второго типа в пробах водопроводной воды.
- Нужны перемены? Что ждет Овечкина после пролета «Вашингтона» мимо плей-офф НХЛ
- Песков рассказал, когда в РФ наладится работа интернета
- Придется покупать в банке: Кому грозит «уголовка» за крипту
- Замену русскоязычных названий в Киргизии связали с президентскими выборами
- Виски и Chanel: Какие товары подорожают из-за «недружественных» пошлин
- Острый голод: Россиян предупредили о росте цен на фастфуд
- НАК: В России предотвращено 37 нападений на объектах образования
- Бюджетников лишили бесплатного санаторно-курортного отдыха в 2026 году
- Пострадают блокбастеры: Чем грозит слияние Warner Bros и Paramount