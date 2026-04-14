Число пострадавших из-за острой кишечной инфекции в Муроме увеличилось до 679

Почти 700 человек пострадали в Муроме из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом заявила пресс-служба правительства Владимирской области.

По данным властей, всего пострадали 679 человек. Амбулаторную помощь оказали 558 гражданам, в том числе 258 детям, пишет RT. В стационарах находятся 67 человек, включая 26 детей.

«Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий совместно с Роспотребнадзором. Всего исследовано порядка 230 проб воды на всех этапах водоподготовки», - рассказали в правительстве.

Ранее в Муроме, где зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции, выявили норовирус второго типа в пробах водопроводной воды.

