В Луганске нанесли удар по району бывшего авиационного училища
Удар нанесен в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на месте ЧП работают экстренные службы.
Как сообщил экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, в районе автовокзала в Луганске раздались два взрыва, отмечает телеканал «360».
«Район училища штурманов ... Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», — уточнил позже дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее ВСУ ударили по стадиону «Авангард» в Луганске, противник выпустил две ракеты, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru