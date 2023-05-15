В Луганске нанесли удар по району бывшего авиационного училища

По данным агентства, на месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщил экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, в районе автовокзала в Луганске раздались два взрыва, отмечает телеканал «360».

«Район училища штурманов ... Там достаточно плотная жилая застройка. Недавно отреставрированное здание кадетского корпуса», — уточнил позже дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ ударили по стадиону «Авангард» в Луганске, противник выпустил две ракеты, напоминает РИА ФАН.

