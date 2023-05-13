МО РФ: Украина нанесла удар по предприятиям Луганска британскими ракетами Storm Shadow
Минобороны РФ заявило, что 12 мая самолеты ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске.
В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания. В результате происшествия на территории предприятий начался пожар.
Также в результате удара пострадали близлежащие жилые дома. Ранения получили мирные жители, в том числе шестеро детей. Украинские самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29, которые наносили удары по Луганску, были сбиты российскими силами, добавили в Минобороны РФ.
Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru