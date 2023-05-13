МО РФ: Украина нанесла удар по предприятиям Луганска британскими ракетами Storm Shadow

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания. В результате происшествия на территории предприятий начался пожар.

Также в результате удара пострадали близлежащие жилые дома. Ранения получили мирные жители, в том числе шестеро детей. Украинские самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29, которые наносили удары по Луганску, были сбиты российскими силами, добавили в Минобороны РФ.

Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

