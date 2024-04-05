В ЛНР задержали студентку, передававшую Киеву данные о российских военных
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганской Народной Республики, передававшую украинской стороне информацию о российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
«Жительница республики... в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил... задействованных в проведении специальной военной операции», — подчеркнули в ФСБ.
В ведомстве отметили, что злоумышленница руководствовалась «личными мотивами». По данным ФСБ, задержанная — студентка-отличница одного из вузов ЛНР, девушка учится на последнем курсе специальности «социология».
Ранее в ЛНР задержали местного жителя, передававшего спецслужбам Украины сведения о российских военных. Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru