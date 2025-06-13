Ведущий «Что? Где? Когда?» объявил, что Валерий Карпин возглавил «Динамо
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назначен на пост наставника московского «Динамо» и будет совмещать обе должности. Об этом сообщил ведущий Борис Крюк в эфире Первого канала.
Таким образом, Карпин продолжит работу с национальной командой, одновременно руководя клубом Российской премьер-лиги.
Аналогичную практику специалист уже применял ранее, когда с 2022 по 2024 год совмещал пост главного тренера сборной с работой в «Ростове».
56-летний Карпин руководит сборной России с 2021 года. В разные годы он также возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку», передает «Радиоточка НСН».
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