Ведущий «Что? Где? Когда?» объявил, что Валерий Карпин возглавил «Динамо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назначен на пост наставника московского «Динамо» и будет совмещать обе должности. Об этом сообщил ведущий Борис Крюк в эфире Первого канала.

Таким образом, Карпин продолжит работу с национальной командой, одновременно руководя клубом Российской премьер-лиги.

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Аналогичную практику специалист уже применял ранее, когда с 2022 по 2024 год совмещал пост главного тренера сборной с работой в «Ростове».

56-летний Карпин руководит сборной России с 2021 года. В разные годы он также возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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