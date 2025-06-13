Ведущий «Что? Где? Когда?» объявил, что Валерий Карпин возглавил «Динамо

Аналогичную практику специалист уже применял ранее, когда с 2022 по 2024 год совмещал пост главного тренера сборной с работой в «Ростове».

56-летний Карпин руководит сборной России с 2021 года. В разные годы он также возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку», передает «Радиоточка НСН».

