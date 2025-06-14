В аэропортах Тамбова и Саратова ввели ограничения

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Так, меры действуют в авиагавани Тамбова. Их ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения... введены также в аэропорту Саратов», - написал Кореняко в Telegram-канале.

Ранее Росавиация запретила авиакомпаниям из РФ выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из этих государств, на фоне эскалации напряженности между ними.

