В аэропортах Тамбова и Саратова ввели ограничения
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в двух российских аэропортах. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Так, меры действуют в авиагавани Тамбова. Их ввели в целях обеспечения безопасности полетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения... введены также в аэропорту Саратов», - написал Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Росавиация запретила авиакомпаниям из РФ выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из этих государств, на фоне эскалации напряженности между ними.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дубае эвакуировали жителей из загоревшегося 67-этажного здания
- Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
- Трамп заявил о гибели тех, с кем он «вел дела» по Ирану
- В аэропортах Тамбова и Саратова ввели ограничения
- Ведущий «Что? Где? Когда?» объявил, что Валерий Карпин возглавил «Динамо»
- Иран заявил, что сбил два израильских F-35
- Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран после удара по Ирану
- В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки
- Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответа со стороны Ирана
- Москва продолжит контакты с Ираном и Израилем для деэскалации конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru