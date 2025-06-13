В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки

Иранские силы противовоздушной обороны заявили о перехвате и уничтожении ряда израильских боевых самолетов, беспилотников и ракет, запущенных в ходе масштабной атаки на территории страны. Об этом сообщает государственное агентство SNN со ссылкой на армейские источники.

По данным иранских СМИ, в нескольких городах, включая столицу, вновь были слышны взрывы. Отмечается, что системы ПВО активно задействованы для отражения ударов, поступающих со стороны Израиля.

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По утверждению Тегерана, в результате скоординированных действий сил ПВО удалось сбить «множество» воздушных целей, включая несколько израильских истребителей, участвовавших в операции.

Операция под кодовым названием «Восходящий лев» была начата Армией обороны Израиля с целью нанесения ударов по объектам, связанным с военным и ядерным потенциалом Ирана. По заявлению израильских властей, действия предприняты для предотвращения угрозы существованию страны, поскольку, по данным израильской разведки, Тегеран приблизился к этапу, после которого создание ядерного оружия станет необратимым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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