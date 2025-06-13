В Иране сообщили о сбитых израильских истребителях и дронах во время атаки

Иранские силы противовоздушной обороны заявили о перехвате и уничтожении ряда израильских боевых самолетов, беспилотников и ракет, запущенных в ходе масштабной атаки на территории страны. Об этом сообщает государственное агентство SNN со ссылкой на армейские источники.

По данным иранских СМИ, в нескольких городах, включая столицу, вновь были слышны взрывы. Отмечается, что системы ПВО активно задействованы для отражения ударов, поступающих со стороны Израиля.