Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера

Вьетнам официально присоединился к БРИКС как страна-партнер объединения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Бразилии.

Южноамериканская страна председательствует в БРИКС в 2025 году.

В бразильском МИД напомнили, что Вьетнам - десятый партнер объединения. Страна является важным игроком в Азии, его население составляет около 100 млн человек, а динамичная экономика интегрирована в глобальные цепочки стоимости. МИД подчеркивает, что Вьетнам разделяет приверженность «более инклюзивному и представительному» миропорядку.

Между тем Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир как новую страну-участницу.

