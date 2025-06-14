Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
Вьетнам официально присоединился к БРИКС как страна-партнер объединения. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Бразилии.
Южноамериканская страна председательствует в БРИКС в 2025 году.
В бразильском МИД напомнили, что Вьетнам - десятый партнер объединения. Страна является важным игроком в Азии, его население составляет около 100 млн человек, а динамичная экономика интегрирована в глобальные цепочки стоимости. МИД подчеркивает, что Вьетнам разделяет приверженность «более инклюзивному и представительному» миропорядку.
Между тем Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир как новую страну-участницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru