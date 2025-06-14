СМИ: США против предложения снизить потолок цен на нефть из России
США выступают против предложения стран Группы семи снизить потолок цен на нефть из России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Ранее в Еврокомиссии предложили снизить потолок цен на российское сырье с $60 до $45, Евросоюз хочет согласовать эту меру со странами G7.
По данным Bloomberg, Европа надеется, что об этих шагах договорятся на саммите Группы семи в Канаде. Однако план под угрозой из-за позиции США. Как пишет агентство, ЕС и Великобритания могли бы обсудить снижение потолка цен на нефть и без участия Вашингтона, но это будет не столь эффективно, как единогласное одобрение в G7.
Bloomberg отмечает, что американская сторона еще не приняла окончательное решение, но нет указаний, что Вашингтон может изменить мнение на этот счет.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на нефть и нефтепродукты из России не поможет в стабилизации международных энергетических рынков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru