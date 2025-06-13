Иран заявил, что сбил два израильских F-35

Одной из целей стал ядерный центр в Натанзе. Хотя Международное агентство по атомной энергии ранее сообщало об отсутствии повреждений на объектах в Натанзе и Фордо, иранские власти позже подтвердили, что урановый объект в Натанзе получил ущерб.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи осудил действия Израиля, назвав удары «преступлением» и пригрозив «горькой и страшной судьбой» в ответ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Совета Безопасности ООН немедленно осудить действия Израиля, указав на угрозу крупномасштабной катастрофы и право Тегерана на ответ, передает «Радиоточка НСН».

