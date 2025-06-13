Иран заявил, что сбил два израильских F-35

Вооруженные силы Ирана сообщили об уничтожении двумя зенитными расчетами двух израильских истребителей F-35 и нескольких беспилотников, говорится в заявлении армейской пресс-службы, которое цитирует агентство Fars.

Инцидент произошел на фоне масштабной воздушной операции Израиля, начавшейся в ночь на 13 июня. В рамках операции под названием «Восходящий лев» ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам и элементам ядерной программы Ирана. По информации иранских СМИ, атаки затронули ряд районов страны, в том числе Тегеран. Среди погибших — высокопоставленные военные, включая начальника Генштаба ВС Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции, а также ученые-ядерщики.

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Одной из целей стал ядерный центр в Натанзе. Хотя Международное агентство по атомной энергии ранее сообщало об отсутствии повреждений на объектах в Натанзе и Фордо, иранские власти позже подтвердили, что урановый объект в Натанзе получил ущерб.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи осудил действия Израиля, назвав удары «преступлением» и пригрозив «горькой и страшной судьбой» в ответ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Совета Безопасности ООН немедленно осудить действия Израиля, указав на угрозу крупномасштабной катастрофы и право Тегерана на ответ, передает «Радиоточка НСН».

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