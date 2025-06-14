В Дубае эвакуировали жителей из загоревшегося 67-этажного здания
Жители 67-этажного жилого здания Tiger Tower в Дубае эвакуированы на фоне пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства эмирата.
Возгорание началось накануне вечером, сильный пожар охватил верхние этажи дома в районе Dubai Marina. Огонь быстро распространился по фасаду, силам гражданской обороны не удалось взять его под контроль.
Позже специализированные бригады смогли успешно эвакуировать всех жителей из дома.
«Работы по полной локализации пожара продолжаются», - указали в пресс-службе.
Ранее в Москве спасли 33 человека при пожаре в многоуровневом административно-складском здании на улице Пермской, известно об одном погибшем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru