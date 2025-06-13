Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран после удара по Ирану
Авиакомпания Air Arabia временно прекратила полеты в Россию и ряд других стран Ближнего Востока и Центральной Азии на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, сообщили в пресс-службе перевозчика.
По информации авиакомпании, отмена полетов действует 13 и 14 июня и затрагивает направления в Россию, Иран, Ирак, Иорданию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизию и Казахстан. В Air Arabia также предупредили о возможных задержках и перенаправлениях других рейсов.
Flydubai в свою очередь отменила 22 рейса из России в Дубай на 13 и 14 июня, что затронуло около 3 тысяч пассажиров.
Ограничения последовали за масштабной атакой Израиля по объектам в Иране в ночь на 13 июня. На фоне напряженности воздушное пространство закрыли Израиль, Иран, Иордания и Ирак, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru