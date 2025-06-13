Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран после удара по Ирану

Авиакомпания Air Arabia временно прекратила полеты в Россию и ряд других стран Ближнего Востока и Центральной Азии на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, сообщили в пресс-службе перевозчика.

По информации авиакомпании, отмена полетов действует 13 и 14 июня и затрагивает направления в Россию, Иран, Ирак, Иорданию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизию и Казахстан. В Air Arabia также предупредили о возможных задержках и перенаправлениях других рейсов.