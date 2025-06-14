Гладков: Дрон ВСУ атаковал Белгород
14 июня 202502:55
Беспилотник ВСУ атаковал Белгород. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», - написал губернатор в Telegram-канале.
Обошлось без пострадавших, на месте инцидента находятся оперативные службы.
Ранее украинские дроны дважды ударили по парковке в белгородском селе Никольское, пострадали пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru