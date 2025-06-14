Гладков: Дрон ВСУ атаковал Белгород

Беспилотник ВСУ атаковал Белгород. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», - написал губернатор в Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших, на месте инцидента находятся оперативные службы.

Ранее украинские дроны дважды ударили по парковке в белгородском селе Никольское, пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости
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