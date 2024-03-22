ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Бердянске украинского агента

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы планировали теракт с участием завербованного гражданина РФ 1974 года рождения. Как выяснили силовики, украинский агент причастен к убийству офицера российского Минобороны в октябре 2023 года и передаче Киеву координат мест дислокации войск и правоохранителей РФ. Кроме того, накануне выборов президента России злоумышленник попытался изъять из тайника средства поражения для совершения очередного теракта.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — указали в ЦОС.

На месте ЧП изъяли пистолет «ПМ» с боеприпасами, по месту жительства фигуранта обнаружили самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для конспиративной связи с украинским куратором.

Ранее сотрудники ФСБ и военной контрразведки задержали участника экстремистской группировки, планировавшего поджог в воинской части в Екатеринбурге, напоминает «Свободная пресса».

