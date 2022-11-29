В ЛНР задержали пособника украинских спецслужб
Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики задержали жителя республики, который передавал данные в СБУ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
По данным источника, завербованный житель передавал сведения о дислокации и передвижении военной техники.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Ранее пособник украинских военных задержан в Запорожской области, мужчина передавал данные о расположении Вооруженных сил России и перечислял деньги ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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