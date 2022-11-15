В Бердянске двух местных жителей задержали по подозрению в диверсионной деятельности
Правоохранители задержали двух жителей Бердянска, подозреваемых в диверсионной деятельности. Об этом сообщает ГУВД по Запорожской области.
«В ходе реализации оперативной информации оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке силовых ведомств задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластит), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, силовики изъяли цифровое оборудование с информацией о причастности подозреваемых к диверсионной деятельности. По данным МВД, задержанные проходили службу в запрещенных в России организациях. Правоохранители проводят проверку.
Ранее ФСБ задержала в Херсонской области диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru