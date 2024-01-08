В ЛНР задержали двух пособников СБУ
Двух жителей Луганской Народной Республики задержали за сбор данных о местах дислокации личного состава и техники силовых структур региона. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
По данным ведомства, один из задержанных по личным мотивам оказывал содействие украинским вооруженным формированиям и во время личных встреч передавал информацию сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Другой фигурант собирал данные о работниках правоохранительных органов ЛНР и предоставлял их сотруднику СБУ через мессенджер.
ФСБ возбудила уголовные дела о шпионаже.
Ранее ведомство задержало жителя Московской области за передачу украинской стороне данных о российских военных объектах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru