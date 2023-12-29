СМИ: Российские спецслужбы сорвали провокацию СБУ в Запорожской области

Собеседник агентства рассказал, что в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о якобы планирующихся митингах в регионе. В ходе оперативной работы было установлено, что данные призывы размещались с одной целью - собрать в большое количество людей в определённом месте.

«После чего с большой долей вероятности могла произойти провокация, которая привела бы к множеству жертв», - указал источник.

Он также призывал граждан использовать информацию только с официальных ресурсов.

Ранее в ФСБ заявили, что в Волновахском районе Донецкой народной республики нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

