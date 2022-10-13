В ЛНР сообщили о нанятом украинскими спецслужбами несовершеннолетнем

Собеседник агентства рассказал, что в Кременском районе молодой человек 2005 года рождения предложил ликвидировать главу местного сельсовета. По его словам, несовершеннолетний общался с заказчиками убийства при помощи чат-бота. За совершенное преступление исполнитель надеялся получить разрешение на выезд в Европу.

Ранее стало известно, что ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ украинца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

