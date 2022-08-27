«Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», - рассказал собеседник агентства.

СБУ вербовали таксистов, перевозчиков, людей, навещающих родственников в России, и вынуждали их «помогать Украине», шантажируя под любым предлогом. Спецслужба и пограничники могли угрожать запретом на въезд в страну или поджогом машины, и людям приходилось давать подписку о сотрудничестве.

Как отметил собеседник РИА Новости, подобная схема продолжает действовать по сей день. Силовик призвал тех, кто пострадал от такой вербовки, обратиться в ближайшие отделение полиции или администрации на подконтрольных РФ территориях.

