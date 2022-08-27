СМИ: СБУ с 2014 года вербовала выезжающих в Россию украинцев
Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года массово вербовала часто выезжающих в Россию граждан, заставляя их передавать информацию о российских военных в Крыму и других регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.
«Спецслужбы Украины усиливают давление на украинских граждан, пересекающих границу с подконтрольными России территориями, вовлекая их в преступную террористическую деятельность. Заставляли собирать данные о передвижении российских войск в Крыму, передавать координаты дислокации и численность российских подразделений, а также значимых объектов на Крымском полуострове», - рассказал собеседник агентства.
СБУ вербовали таксистов, перевозчиков, людей, навещающих родственников в России, и вынуждали их «помогать Украине», шантажируя под любым предлогом. Спецслужба и пограничники могли угрожать запретом на въезд в страну или поджогом машины, и людям приходилось давать подписку о сотрудничестве.
Как отметил собеседник РИА Новости, подобная схема продолжает действовать по сей день. Силовик призвал тех, кто пострадал от такой вербовки, обратиться в ближайшие отделение полиции или администрации на подконтрольных РФ территориях.
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