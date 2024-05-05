Финляндия решила построить завод по производству тротила

В Финляндии планируется в кратчайшие сроки построить завод по производству тротила, заявил изданию Yle министр обороны республики Антти Хяккянен.

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Глава ведомства уточнил, что речь идет о совместном проекте с НАТО. Отмечается, что завод может быть построен уже через год.

Власти Финляндии ведут переговоры с инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. Ключевую роль в регулировании проекта будет играть государство. Окончательное решение примут до конца мая, уточнил Хяккянен.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе, передает «Радиоточка НСН».

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