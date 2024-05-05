В Швейцарии 11 полицейских пострадали при пресечении беспорядков
В швейцарском Берне 11 стражей порядка получили ранения в ходе операции по пресечению беспорядков, говорится в заявлении полиции кантона.
Инцидент произошел в районе центра современного искусства «Райтшуле». Полицейские получили информацию, что несколько человек в масках устанавливают уличные баррикады.
После прибытия на место сотрудники полиции подверглись нападению неизвестных. В стражей порядка летели камни, бутылки и фейерверки.
Полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали 11 сотрудников, трех доставили в больницу.
Накануне в Германии на матче региональной футбольной лиги между берлинским «Динамо» и «Энерги» из Коттбуса произошли беспорядки. Пострадали 155 полицейских, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru