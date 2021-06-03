Протасевич рассказал о том, что делал в Донбассе

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич, задержанный в Минске, признал, что находился в 2014 году в Донбассе, однако подчеркнул, что не был в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ходе интервью белорусскому каналу ОНТ Протасевич рассказал, что был журналистом, "пусть и при боевом подразделении". По словам задержанного, он занимался "в основном фотографией". Свое решение приехать в Донбасс мужчина назвал "ошибкой".

Отмечается, что Протасевич находился в Донбассе при батальоне "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело. Журналист отметил, что пробыл в нем "всего полтора месяца".

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассМинск
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