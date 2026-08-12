В Липецке обломки БПЛА упали на территории Центра помощи

Как отметил губернатор, над городом и округом сбили несколько БПЛА.

«Обломки упали на территории Центра помощи в микрорайоне Тракторный. Никто не пострадал», - написал Артамонов в мессенджере «Макс».

Губернатор уточнил, что в центре не было людей. По словам Артамонова, здание не повреждено.

Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на 21 жилой дом и на четыре предприятия.

