Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов
Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Как отметил глава государства, власти ряда стран пытаются ограничить движение судов мирных экономоператоров в нарушение международного морского права. Кроме того, недавно они додумались до возможности захвата российских судов и «продажи награбленного у нас имущества», пишет RT.
«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — подчеркнул Путин.
Ранее начальник главного штаба Военно-морского флота России Владимир Касатонов рассказал, что ВМФ привлек подводные лодки и морскую авиацию для защиты торговых судов в экономических интересах страны.
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