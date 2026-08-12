Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов

Россия будет отвечать зеркально на попытки захвата своих торговых судов. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

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Как отметил глава государства, власти ряда стран пытаются ограничить движение судов мирных экономоператоров в нарушение международного морского права. Кроме того, недавно они додумались до возможности захвата российских судов и «продажи награбленного у нас имущества», пишет RT.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — подчеркнул Путин.

Ранее начальник главного штаба Военно-морского флота России Владимир Касатонов рассказал, что ВМФ привлек подводные лодки и морскую авиацию для защиты торговых судов в экономических интересах страны.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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