Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов

Как отметил глава государства, власти ряда стран пытаются ограничить движение судов мирных экономоператоров в нарушение международного морского права. Кроме того, недавно они додумались до возможности захвата российских судов и «продажи награбленного у нас имущества», пишет RT.

«Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», — подчеркнул Путин.

Ранее начальник главного штаба Военно-морского флота России Владимир Касатонов рассказал, что ВМФ привлек подводные лодки и морскую авиацию для защиты торговых судов в экономических интересах страны.

