В Иране анонсировали присоединение к Новому банку развития БРИКС

Власти Ирана намерены в ближайшее время присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявил глава Центрального банка республики Абдольнасер Хеммати, передает ТАСС.

Руководитель ЦБ назвал создание НБР наиболее важным результатом сотрудничества государств- членов БРИКС.

«Наша страна в скором времени станет членом этого банка», - указал Хеммати.

Новый банк развития был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2015 году. В его задачи входят поддержка инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в рамках БРИКС и в других государствах с развивающейся экономикой.

Ранее Алжир официально стал членом НБР БРИКС.

