В Иране анонсировали присоединение к Новому банку развития БРИКС
Власти Ирана намерены в ближайшее время присоединиться к Новому банку развития БРИКС. Об этом заявил глава Центрального банка республики Абдольнасер Хеммати, передает ТАСС.
Руководитель ЦБ назвал создание НБР наиболее важным результатом сотрудничества государств- членов БРИКС.
«Наша страна в скором времени станет членом этого банка», - указал Хеммати.
Новый банк развития был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2015 году. В его задачи входят поддержка инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в рамках БРИКС и в других государствах с развивающейся экономикой.
Ранее Алжир официально стал членом НБР БРИКС.
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