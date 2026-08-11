Под Оренбургом после падения обломков БПЛА загорелось предприятие

Возгорание произошло на предприятии в Оренбургской области на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава региона Евгений Солнцев.

Как отметил губернатор, средства ПВО и мобильные огневые группы сбили над областью восемь дронов, пишет RT.

«В результате падения обломков БПЛА началось возгорание на одном из промышленных предприятий», - сообщил Солнцев на платформе «Макс».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Воронежской области в результате падения БПЛА возникли пожары на двух складах крупной компании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиОренбургская Область

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