«Все нормальные люди понимают, чем опасен треш‑контент. Естественно, вряд ли кто‑то всерьёз с уважением относится к изготовителям такого контента. Эти блогеры существуют в контексте интереса к ним. Если их смотрят, если им дают возможность быть где‑то онлайн, в соцсетях, тогда они продолжают зарабатывать. Для них треш‑контент — возможность заработать. Надо приравнять треш‑контент к экстремизму. Мы это почти сделали в Госдуме. Это нелегальная деятельность. Надо блокировать таких блогеров. Кроме того, эффективнее будет "блокировать" изготовителей такого контента офлайн, помещая их в клетку. В Санкт‑Петербурге, например, блогеров, которые жарили голубя, посадили в тюрьму», — сказал собеседник НСН.

Сегодня путь к интернет‑славе нередко лежит через эпатаж: шокирующие кадры, провокационные выходки, откровенные сцены и нарочито асоциальное поведение способны быстро принести популярность и превратить любой скандал в прибыльный проект. Яркая иллюстрация этого тренда — история Иришки Чики‑Пики: благодаря вызывающим видео и треш‑контенту она сумела стать узнаваемой фигурой в сети, а её маргинальный имидж превратился в успешный медиаобраз. Особый общественный отклик вызывает положение российских авторов контента для взрослых. Всё чаще их деятельность попадает в фокус внимания правоохранителей: в стране фиксируют случаи возбуждения уголовных дел против блогеров и моделей, которые публиковали интимные материалы в мессенджерах и на онлайн‑платформах.

Ранее телекритик Александр Мельман сказал НСН, что сегодня телевидение во многом выполняет развлекательную функцию, и эфиры с участием треш-блогеров пользуются спросом у части россиян, не стоит их запрещать, если в них нет чего-то противозаконного.

