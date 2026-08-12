В ЛНР из-за атак ВСУ погиб ребенок и были ранены восемь человек
Один ребенок погиб, еще восемь человек пострадали в результате атак ВСУ по территории Луганской Народной Республики за последние сутки. Об этом написал глава региона Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».
«В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. В результате еще одного удара БПЛА в Кременной ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина», - указал чиновник.
При этом в Рубежном ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, получили ранения водитель и фельдшер, пишет RT. Еще один удар был нанесен по придомовой территории, пострадала 50-летняя женщина. Кроме того, украинские силы атаковали легковые авто в Троицком и Сватовском муниципальных округах, были ранены двое мужчин и женщина.
Как отметил Пасечник, всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.
Ранее в Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ погиб восьмилетний ребенок, получили ранения восемь человек, включая ребенка.
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