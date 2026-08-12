ВС РФ освободили Водяное в Харьковской области

Армия России взяла под контроль село Водяное в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.

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Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Водяное», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Щербаковка Харьковской области.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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