ВС РФ освободили Водяное в Харьковской области
12 августа 202612:27
Юлия Савченко
Армия России взяла под контроль село Водяное в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.
«Подразделения... установили контроль над населенным пунктом Водяное», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы России освободили село Щербаковка Харьковской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Умирать на работе?»: Почему новый ГОСТ не защитит сотрудников от травли и абьюза
- «Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
- Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан
- Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе
- В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год
- Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто
- Инстасамка опровергла собственное заявление об отъезде из России
- Экс-главком зенитных войск Москвы назвал «лозунгами» идею о ракетных предупреждениях
- В Литве выкопают рвы у границы с Россией и Белоруссией
- Всероссийское антитеррористическое учение пройдет в школах и детских садах РФ