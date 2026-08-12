Демограф спрогнозировал трехкратное сокращение числа сел в России
Закрытие местных школ и предприятий — маркер к упразднению села, сказал НСН Юрий Крупнов.
В России сегодня фактически пустует 20 тысяч сельских населенных пунктов, а в ближайшую четверть века число сел может сократиться втрое, заявил в беседе с НСН демограф Юрий Крупнов.
В десяти регионах России упразднили более 100 малочисленных населенных пунктов, в которых проживало до 64 человек, сообщает Telegram-канал Shot. Больше всего сел ликвидировали в Костромской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской и Кемеровской областях, Пермском крае, Карелии и Татарстане. Часть поселений с 3–4 прописанными жителями присоединили к соседним муниципалитетам. Крупнов отметил, что регионы самостоятельно принимают решение об упразднении населенных пунктов.
«Это региональное решение. Во многих регионах решение об упразднении принимают, когда свыше трех лет на территории населенного пункта отсутствуют граждане, проживающие там постоянно. Важнейший момент – отсутствие подтвержденного права на недвижимость. Если в деревне никто не живет, но есть оформленное право даже на разрушенные дома, этот населенный пункт фактически не упразднить. Кто-то может условно воспользоваться правом вернуться, отстроить дом и начать в нем жить. Внутри региона в таких случаях создается комиссия, так или иначе все доходит до упразднения», - сказал он.
Как уточнил собеседник НСН, к исчезновению деревень приводит закрытие местных школ и предприятий.
«Школы – маркер. В 60-е годы, когда появилась концепция неперспективных деревень, выделяли центральные усадьбы. Малокомплектные школы в небольших деревнях закрывали. Люди были вынуждены переезжать в районную усадьбу или еще дальше – в районный, областной центры, потому что должны были водить детей в школу. Другой фундаментальный момент – наличие источника заработка, чтобы людям было на что жить», - объяснил Крупнов.
По его словам, прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие 25 лет число деревень сократится втрое, и это негативная тенденция.
«По результатам последней переписи у нас 153 тысячи сельских населенных пунктов, более 20 тысяч из них не имеют жителей. Все это кандидаты на упразднение. Фактически за прошедшие 60 лет число сельских населенных пунктов уполовинилось – из 300 тысяч остались 153 тысячи. Прогнозные расчеты показывают, что, если все продолжится и дальше, уже через 25 лет останется около 50 тысяч сельских населенных пунктов. То есть их численность упадет в три раза в ближайшую четверть века. Ничего естественного в этом нет. Наша страна, как любое другое суверенное государство основана на селе, людях села, плодородных почвах», - заявил он.
Ранее сообщалось, что абсолютным рекордсменом по длине названия среди географических объектов России стал Поселок опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции, наименование которого состоит из 63 символов, передает «Радиоточка НСН».
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