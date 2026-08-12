Как уточнил собеседник НСН, к исчезновению деревень приводит закрытие местных школ и предприятий.

«Школы – маркер. В 60-е годы, когда появилась концепция неперспективных деревень, выделяли центральные усадьбы. Малокомплектные школы в небольших деревнях закрывали. Люди были вынуждены переезжать в районную усадьбу или еще дальше – в районный, областной центры, потому что должны были водить детей в школу. Другой фундаментальный момент – наличие источника заработка, чтобы людям было на что жить», - объяснил Крупнов.

По его словам, прогнозы свидетельствуют, что в ближайшие 25 лет число деревень сократится втрое, и это негативная тенденция.

«По результатам последней переписи у нас 153 тысячи сельских населенных пунктов, более 20 тысяч из них не имеют жителей. Все это кандидаты на упразднение. Фактически за прошедшие 60 лет число сельских населенных пунктов уполовинилось – из 300 тысяч остались 153 тысячи. Прогнозные расчеты показывают, что, если все продолжится и дальше, уже через 25 лет останется около 50 тысяч сельских населенных пунктов. То есть их численность упадет в три раза в ближайшую четверть века. Ничего естественного в этом нет. Наша страна, как любое другое суверенное государство основана на селе, людях села, плодородных почвах», - заявил он.

Ранее сообщалось, что абсолютным рекордсменом по длине названия среди географических объектов России стал Поселок опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции, наименование которого состоит из 63 символов, передает «Радиоточка НСН».

