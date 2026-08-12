Маск в шутку поинтересовался стоимостью Британии

Американский бизнесмен Илон Маск в шутку задал вопрос о возможной цене покупки Великобритании. Об этом он написал в соцсети Х.

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Ранее сатирическое издание The Babylon Bee опубликовало фейковую новость о покупке Маском всей территории Соединенного Королевства. Отмечалось, что миллиардер сделал это, «чтобы вновь предоставить гражданам свободу слова, которой они когда-то пользовались».

«Сколько это стоит?» — прокомментировал публикацию Маск.

Бизнесмен написал такую же фразу в 2017 году, отвечая на предложение одного из пользователей купить компанию Twitter. Маск приобрел организацию в 2022 году и позднее переименовал ее в Х.

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ФОТО: AP/TASS
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