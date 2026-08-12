В Казахстане не подтвердили взлом eGov и утечку данных 15 млн граждан

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана не подтверждает сведения о взломе систем электронного правительства eGov и утечке персональных данных граждан. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

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Ранее СМИ сообщили о возможной утечке данных и паспортов 15 млн граждан республики.

Как отметили в министерстве, совместно с профильными службами ведется техническая проверка опубликованных сведений, в том числе анализ образцов данных и определение возможного источника их происхождения.

«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что часть опубликованной информации не соответствует формату eGov.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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