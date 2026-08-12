В Казахстане не подтвердили взлом eGov и утечку данных 15 млн граждан
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана не подтверждает сведения о взломе систем электронного правительства eGov и утечке персональных данных граждан. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
Ранее СМИ сообщили о возможной утечке данных и паспортов 15 млн граждан республики.
Как отметили в министерстве, совместно с профильными службами ведется техническая проверка опубликованных сведений, в том числе анализ образцов данных и определение возможного источника их происхождения.
«На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что часть опубликованной информации не соответствует формату eGov.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врачам не платят за пап: Буцкая подсветила проблему «Школ для беременных»
- Исполнитель шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни
- «Умирать на работе?»: Почему новый ГОСТ не защитит сотрудников от травли и абьюза
- «Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
- Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан
- Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе
- В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год
- Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто
- Инстасамка опровергла собственное заявление об отъезде из России
- Экс-главком зенитных войск Москвы назвал «лозунгами» идею о ракетных предупреждениях