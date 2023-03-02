В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
В Ленинградской области усилят меры безопасности после теракта в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти усилят охрану правопорядка и наиболее важных объектов инфраструктуры. К исполнению поручения приступают органы исполнительной власти и соответствующие службы.
Особое внимание уделят объектам энергетики, транспорта, здравоохранения и образования, уточнил Дрозденко.
В результате проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области погибли двое человек.
ФСБ ранее сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Украины после пресечения попытки украинских националистов проникнуть на территорию РФ, передает НСН.
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