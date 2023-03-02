В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области

В Ленинградской области усилят меры безопасности после теракта в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Госдуме потребовали от Совбеза удара по центрам принятия решений на Украине

В Ленобласти усилят охрану правопорядка и наиболее важных объектов инфраструктуры. К исполнению поручения приступают органы исполнительной власти и соответствующие службы.

Особое внимание уделят объектам энергетики, транспорта, здравоохранения и образования, уточнил Дрозденко.

В результате проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области погибли двое человек.

ФСБ ранее сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Украины после пресечения попытки украинских националистов проникнуть на территорию РФ, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:РоссияУкраинаТеракт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры