В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области

В Ленобласти усилят охрану правопорядка и наиболее важных объектов инфраструктуры. К исполнению поручения приступают органы исполнительной власти и соответствующие службы.

Особое внимание уделят объектам энергетики, транспорта, здравоохранения и образования, уточнил Дрозденко.

В результате проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области погибли двое человек.

ФСБ ранее сообщила о нанесении артиллерийского удара по территории Украины после пресечения попытки украинских националистов проникнуть на территорию РФ, передает НСН.

