В Ленинградской области сбили второй БПЛА
4 января 202509:50
Еще один беспилотник уничтожили в Ленинградской области. Об этом написал глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.
Дрозденко уточнил, что дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
Ранее в Ленобласти уничтожили один БПЛА в районе Лужской губы Финского залива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru