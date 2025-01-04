В Ленинградской области сбили второй БПЛА

Еще один беспилотник уничтожили в Ленинградской области. Об этом написал глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

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«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.

Дрозденко уточнил, что дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее в Ленобласти уничтожили один БПЛА в районе Лужской губы Финского залива.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьБеспилотники

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