В Ленинградской области сбили второй БПЛА

«Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.

Дрозденко уточнил, что дрон двигался через Псковскую область. Пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее в Ленобласти уничтожили один БПЛА в районе Лужской губы Финского залива.

