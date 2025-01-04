В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
4 января 202508:25
Ограничения на работу введены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Меры действуют с 07:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь в Telegram.
Минувшей ночью в Ленинградской области был уничтожен беспилотник. По данным СМИ, на фоне этого в Пулково ограничивали прием и отправку воздушных судов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начнут формировать цифровой профиль мигранта
- Четырех человек госпитализировали после стрельбы в Вашингтоне
- В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
- Президент Чили первым из латиноамериканских лидеров посетил Южный полюс
- СМИ: В США арестовали призера Олимпиады легкоатлета Керли
- Над пятью российскими регионами сбили 16 беспилотников ВСУ
- СМИ: Байден продаст Израилю оружие на сумму $8 млрд
- Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в египетском Шарм-эш-Шейхе
- В Брянской области уничтожили четыре БПЛА
- В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 5,8
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru