В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Ограничения на работу введены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Меры действуют с 07:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал пресс-секретарь в Telegram.

Минувшей ночью в Ленинградской области был уничтожен беспилотник. По данным СМИ, на фоне этого в Пулково ограничивали прием и отправку воздушных судов.

