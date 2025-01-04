В Ленобласти сбили беспилотник
4 января 202503:24
Беспилотник уничтожили в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
Как отметил глава области, дрон обнаружили в районе Лужской губы Финского залива.
«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны... Беспилотник уничтожен», — написал Дрозденко.
В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее в Смоленской области пресекли атаку двух украинских беспилотников, обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru