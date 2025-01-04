В Ленобласти сбили беспилотник

Беспилотник уничтожили в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Как отметил глава области, дрон обнаружили в районе Лужской губы Финского залива.

«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны... Беспилотник уничтожен», — написал Дрозденко.

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Смоленской области пресекли атаку двух украинских беспилотников, обошлось без пострадавших.

