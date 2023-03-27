В Латвии сломали памятник легионерам СС
В городе Бауска (Латвия) разрушили монумент легионерам СС. Об этом заявил депутат местной краевой думы Райтис Абельниекс, сообщил Telegram-канал издания Baltnews.
По его словам, памятник был разрушен в ночь на 27 марта. Его установили в 2012 году. Монумент посвящен трем полицейским батальонам в составе латышского легиона «Ваффен СС». Представители правоохранительных органов полагают, что с уничтожением памятника при помощи лебедки мог справиться один человек.
В краевой думе пообещали восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным оборзением».
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