Лавров: Ситуация с памятниками в Прибалтике является «международным оборзением»

Ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным оборзением». Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Также до этого на северо-западе Литвы неизвестные осквернили монумент на кладбище советских воинов.

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По словам Лаврова, латвийских политиков «трудно подозревать в наличии долгосрочной стратегии». Он считает, что сейчас они выступают в роли «постоянных раздражителей и наиболее русофобской части НАТО и ЕС».

Ранее Сергей Лавров заявил, что никакие санкции не сломят волю российского руководства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияПрибалтикаПамятникиМИД РФСергей Лавров
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