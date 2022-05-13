Лавров: Ситуация с памятниками в Прибалтике является «международным оборзением»
Ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным оборзением». Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Также до этого на северо-западе Литвы неизвестные осквернили монумент на кладбище советских воинов.
По словам Лаврова, латвийских политиков «трудно подозревать в наличии долгосрочной стратегии». Он считает, что сейчас они выступают в роли «постоянных раздражителей и наиболее русофобской части НАТО и ЕС».
Ранее Сергей Лавров заявил, что никакие санкции не сломят волю российского руководства.
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