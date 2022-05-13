Лавров: Ситуация с памятниками в Прибалтике является «международным оборзением»

Ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным оборзением». Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Также до этого на северо-западе Литвы неизвестные осквернили монумент на кладбище советских воинов.