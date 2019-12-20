В квартире лубянского стрелка проходят обыски

Как сообщалось ранее, предполагаемым преступником, ликвидированным в ходе нападения, являлся 39-летний житель Подольска Московской области Евгений Манюров. По информации в СМИ, он увлекался стрельбой, занимал призовые места на различных соревнованиях, пишут Известия.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что преступление, совершенное в Москве, будет квалифицироваться как теракт.



