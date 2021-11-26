Растет число пострадавших на кузбасской шахте «Листвяжная»
Число пострадавших в результате происшествия, которое произошло 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, увеличилось до 57, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Травмы получили горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции.
Как сообщалось ранее, для выяснения всех обстоятельств и причин взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровскую область приехали сотрудники московского СК.
Причиной чрезвычайного происшествия на шахте, по предварительной информации, стал взрыв метана.
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