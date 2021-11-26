Растет число пострадавших на кузбасской шахте «Листвяжная»

Травмы получили горноспасатели, которые участвовали в поисково-спасательной операции.

Как сообщалось ранее, для выяснения всех обстоятельств и причин взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровскую область приехали сотрудники московского СК.

Причиной чрезвычайного происшествия на шахте, по предварительной информации, стал взрыв метана.

