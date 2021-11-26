На месте ЧП на шахте «Листвяжная» работают сотрудники столичного СК

Также в регионе организовали масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах.

Как сообщалось ранее, причиной чрезвычайного происшествия на шахте, по предварительной информации, стал взрыв метана.

Жертвами взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали, по предварительным данным, 52 человека.

