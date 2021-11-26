На месте ЧП на шахте «Листвяжная» работают сотрудники столичного СК

Для выяснения всех обстоятельств и причин взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровскую область приехали сотрудники московского СК, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.

После аварии на шахте в Кузбассе прошли первые задержания

Также в регионе организовали масштабные проверки правил техники безопасности и охраны труда на всех шахтах.

Как сообщалось ранее, причиной чрезвычайного происшествия на шахте, по предварительной информации, стал взрыв метана.

Жертвами взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стали, по предварительным данным, 52 человека.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Шахты
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