В Кузбассе возобновили разбор завалов в шахте после горного удара

В Кузбассе спасатели возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области после второго горного удара. Об этом сообщили в МЧС России.

Губернатор региона Илья Середюк заявил, что поставил на личный контроль ситуацию с разбором завалов и поиском пропавшего горняка.