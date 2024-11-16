В Кузбассе возобновили разбор завалов в шахте после горного удара

В Кузбассе спасатели возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области после второго горного удара. Об этом сообщили в МЧС России.

Губернатор региона Илья Середюк заявил, что поставил на личный контроль ситуацию с разбором завалов и поиском пропавшего горняка.

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Ночью 16 ноября на шахте произошел подземный толчок, после чего обрушилась горная масса с кровли шахты. По данным МЧС РФ, в результате случившегося один человек получил сотрясение мозга. Его жизни ничего не угрожает. При этом второй горняк попал под завалы. Из-за ЧП были эвакуированы более 180 шахтеров. Спустя несколько часов на месте обвала произошел повторный горный удар.

В настоящий момент на месте происшествия работают 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС РФ. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Работу шахты приостановили, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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