На шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля, под завалами оказался человек

Кровля обрушилась на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушение кровли, один человек под завалами», — рассказал собеседник агентства.

По данным МЧС, инцидент произошел в 04:45 (00:45 мск). На место направили несколько отделений горноспасателей. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее на Камчатке трое горняков погибли после обрушения породы в штреке №3 Быстринской горной компании Кумрач.

