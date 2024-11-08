Гендиректор шахты в Кузбассе задержан из-за долга по зарплате работникам

Он не смог погасить задолженность по зарплатам в озвученные сроки – сначала до 28 октября, затем до 4 ноября, сообщил ранее первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. В попытках рассчитаться с шахтерами, руководство предприятия продолжает искать стороннего инвестора, которому предложат войти в проект в качестве совладельца. Предыдущий инвестор свои обязательства не выполнил.

По словам замгубернатора, процесс может затянуться. Он пояснил, что угольная промышленность сейчас находится в серьезном кризисе из-за падения цен на продукцию и трудностей с вывозом топлива за рубеж. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сами шахтеры пригрозили начать забастовку 11 ноября. Власти Кузбасса предложили им перейти на работу в другие компании и завериди, что задолженность по зарплате будет погашена, даже если они найдут новое место работы.

