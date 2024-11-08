Гендиректор шахты в Кузбассе задержан из-за долга по зарплате работникам
Руководитель угольного предприятия Кемеровской области задержан в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам, сообщил региональный Следственный комитет. Он просит суд отправить топ-менеджера под стражу.
Согласно материалам дела, с ноября 2023 года по июль 2024 года задолженность по зарплате превысила 65 млн рублей. Её не получили около 400 работников. Обвинение предъявлено генеральному директору шахты «Инская» Денису Немыкину.
Он не смог погасить задолженность по зарплатам в озвученные сроки – сначала до 28 октября, затем до 4 ноября, сообщил ранее первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. В попытках рассчитаться с шахтерами, руководство предприятия продолжает искать стороннего инвестора, которому предложат войти в проект в качестве совладельца. Предыдущий инвестор свои обязательства не выполнил.
По словам замгубернатора, процесс может затянуться. Он пояснил, что угольная промышленность сейчас находится в серьезном кризисе из-за падения цен на продукцию и трудностей с вывозом топлива за рубеж. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сами шахтеры пригрозили начать забастовку 11 ноября. Власти Кузбасса предложили им перейти на работу в другие компании и завериди, что задолженность по зарплате будет погашена, даже если они найдут новое место работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru