Гендиректор шахты в Кузбассе задержан из-за долга по зарплате работникам

Руководитель угольного предприятия Кемеровской области задержан в связи с невыплатой заработной платы сотрудникам, сообщил региональный Следственный комитет. Он просит суд отправить топ-менеджера под стражу.

Согласно материалам дела, с ноября 2023 года по июль 2024 года задолженность по зарплате превысила 65 млн рублей. Её не получили около 400 работников. Обвинение предъявлено генеральному директору шахты «Инская» Денису Немыкину.

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Он не смог погасить задолженность по зарплатам в озвученные сроки – сначала до 28 октября, затем до 4 ноября, сообщил ранее первый заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов. В попытках рассчитаться с шахтерами, руководство предприятия продолжает искать стороннего инвестора, которому предложат войти в проект в качестве совладельца. Предыдущий инвестор свои обязательства не выполнил.

По словам замгубернатора, процесс может затянуться. Он пояснил, что угольная промышленность сейчас находится в серьезном кризисе из-за падения цен на продукцию и трудностей с вывозом топлива за рубеж. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сами шахтеры пригрозили начать забастовку 11 ноября. Власти Кузбасса предложили им перейти на работу в другие компании и завериди, что задолженность по зарплате будет погашена, даже если они найдут новое место работы.

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